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Лавров назвал цель предоставления автокефалии УПЦ
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Лавров назвал цель предоставления автокефалии УПЦ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инициаторы предоставления автокефалии украинской церкви хотят оторвать Киев от России не только политически, но еще и духовно, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью RT France, Paris Match и Figaro.
«Уже прозвучали слова возмущения из большинства поместных православных церквей. Я думаю, что это не просто реакция одного-двух дней, а проблема надолго», — сказал Лавров, передает ТАСС.
Целью происходящего министр назвал попытки «оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России».
После того, как синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей, РПЦ призвала верующих не причащаться и не участвовать в богослужениях в храмах на Афоне, в Стамбуле и на Крите. Кроме того, Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Газета ВЗГЛЯД анализировала условия, в которых оказалась РПЦ после скандала с Константинополем.
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