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РФ беспокоит вероятность переброски ИГ в Афганистан
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Россия запросила у США разъяснения о возможной переброске ИГ в Афганистан 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия запросила у США разъяснения относительно возможной перевозки боевиков террористической группировки «Исламское государство»* из Сирии в Ирак и Афганистан.
Об этом в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Мы всё чаще имеем факты, что американцы перевозят игиловцев из Сирии в Ирак и в Афганистан. Это тревожные факты, мы запросили соответствующие международные структуры, запросили американцев. Нас это тревожит, особенно потому, что это вписывается в имеющиеся подозрения многих аналитиков о том, что Афганистан хотят превратить в новый плацдарм ИГИЛ», — подчеркнул он.
По словам министра, особенно боевики ИГ «обосновываются на севере Афганистана».
«То есть вплотную к Центральной Азии, к нашим союзниками и стратегическим партнёрам. Это — серьёзнейший вопрос, и мы будем добиваться того, чтобы здесь была полная ясность», — добавил он.
Ранее Лавров заявил, что США пытаются использовать сирийские территории к востоку от Евфрата для создания там незаконного квазигосударства.
7 октября СМИ писали, что вертолёты коалиции во главе с США вывезли нескольких террористов ИГ из сирийской провинции Дейр эз-Зор.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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