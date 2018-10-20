Кадыров посетил Ингушетию и встретился с местными жителями

"В пятницу вечером я совершил поездку в Ингушетию, побывал в селе Сурхахи у известного и уважаемого старейшины Мухажира Нальгиева… затем в Сурхахи я посетил мечеть, где собрались местные жители и много молодых людей", — написал глава Чечни в Telegram.

Кадыров отметил, что ранее старейшина публично "допустил неуважительные высказывания" в его адрес. По словам чеченского лидера, Нальгиев неправильно понял его выступление в адрес ингушского народа и его религиозных деятелей. Кадыров заявил, что ингушский религиозный деятель принес ему свои извинения. Глава Чечни в свою очередь также извинился перед Нальгиевым.

Также в своем сообщении Кадыров еще раз затронул тему границы между регионами, отметив, что все провокации по этому поводу бесполезны.

"Законы России требуют наличия административной границы. Мы ее провели между Чечней и Ингушетией, но никогда не проведем между чеченским и ингушским народами", — уверяет он.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе, и с 16 октября оно вступило в силу. Кадыров в тот же день заявил на совещании правительства, что вопрос о границе с Ингушетией закрыт и действующее соглашение будет способствовать только укреплению братских отношений между двумя народами.

В Конституционном суде Ингушетии ранее заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике после ратификации соглашения прошли протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании. Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября. В четверг Конституционный суд Ингушетии заявил, что проверит конституционность закона об утверждении границы с Чечней по запросу двух депутатов ингушского парламента.