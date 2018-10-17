Матвиенко пресекла панику из-за ЧП в Керчи

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что несмотря на весь ужас случившегося в керчинском колледже, следует сохранять спокойствие и подождать с выводами.
"В Керчи произошла трагедия. Жертвами стали десятки ни в чем неповинных людей — убитых и раненых. Очень горько, что среди погибших подростки — юноши и девушки, только вступающие в жизнь. Чудовищное злодеяние потрясает до глубины души", — цитирует главу Совфеда пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Она уверена, что виновные в трагедии понесут заслуженное наказание.
"Сейчас прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, не делать поспешных выводов, не искать и не плодить врагов", — сказала Валентина Матвиенко.
Она поблагодарила жителей Керчи за помощь пострадавшим, а также "медиков, спасателей, полиции, военным, проявивших лучшие человеческие качества".
Председатель СФ выразила искреннее соболезнование родителям, родным, близким погибших. "Скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления раненым", — сказала она.
Следственный комитет продолжает расследование случившегося. Согласно последним данным, погибли 17 человек. Уже установлена личность молодого человека, который расстрелял находившихся в колледже людей. Возбужденное ранее уголовное дело было переквалифицировано на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".