Tiscali (Чехия): Будет ли в России президент-мусульманин?

Tiscali. В России на это смотрят иначе. РФ не поле боя между христианской и мусульманской цивилизацией, а ее положение в корне отличается от ситуации в Европе. На основании данных о росте в России численности мусульман некоторые эксперты предсказывают постепенное изменение страны, утверждая, что к концу века церкви уступят место мечетям, а большинство россиян будет молиться в направлении Мекки , пишет чешский портал. В России на это смотрят иначе. РФ не поле боя между христианской и мусульманской цивилизацией, а ее положение в корне отличается от ситуации в Европе.

В России растет численность мусульман. Некоторые эксперты предсказывают постепенное изменение страны. К концу текущего века церкви уступят место мечетям, а большинство россиян будет молиться в направлении Мекки. Ожидает ли православную державу гибель, и заменит ли зеленое знамя российский триколор? В самой России на это смотрят иначе…

За прошедшие годы России удалось преодолеть негативные демографические тенденции. Растет рождаемость, снижается смертность. Об этом в начале марта заявил российский президент Владимир Путин , обращаясь к обеим палатам Федерального собрания с речью о положении дел в стране. Преодоление демографического кризиса, который продолжался в России с момента распада Советского Союза, стало одной из подлинных и ключевых побед Путина.

Если восемь лет назад численность населения России достигала без малого 143 миллиона, то теперь она приближается к 149 миллионам. По данным российского статистического органа, численность населения год от года растет.

Но у прекрасной новости для российского президента есть одно но. Количество россиян славянского происхождения не увеличивается — растет численность населения традиционно мусульманских регионов, таких как северокавказский Дагестан или Чечня . Кроме того, по официальным данным, численность граждан России увеличивается не так называемым естественным путем (рождаемость по-прежнему падает), а благодаря миграции.

В прошлом году население России пополнилось за счет мигрантов 262 тысячами человек. Преимущественно все они граждане бывших советских республик, в основном из Средней Азии.

Грозит ли России исламская революция?

Не так давно в российском бульварном издании «Комсомольская правда» написали, что России, возможно, грозит исламская революция. Автор статьи, хирург Герман Пятов, перечислил факторы, свидетельствующие об исламизации России. Помимо упомянутой демографии и миграции из традиционно мусульманской Средней Азии, в качестве аргумента он упомянул эпидемию алкоголизма и наркозависимости, которая выкашивает славянских россиян, а также эмиграцию российского среднего класса на Запад. Мусульмане, проживающие в России, в свою очередь, являются удобной целью для исламистской пропаганды, а это, как полагает Пятов, может привести к их радикализации.

В России проживает около 15 миллионов человек, считающих себя мусульманами. В Средней Азии, откуда в Россию массово приезжают мигранты, проживает 53 миллиона человек (все в подавляющем большинстве мусульмане). Является ли это предпосылкой для исламизации страны? Якобы только на первый взгляд.

По словам политолога Александра Афанасова, все зависит от того, как оценивать ситуацию.

«Да, если смотреть под определенным углом, действительно может показаться, что количество мусульман в России увеличивается, а русских и других народов и представителей традиционных религий меньше, или их численность не меняется. В некоторых российских регионах ситуация на самом деле может выглядеть именно так», — заявил в интервью порталу «Тискали» (Tiscali.cz) российский эксперт.

Но, как он подчеркивает, демографическая ситуация в разных регионах разная. В Москве она отличается от ситуации, например, на Дальнем Востоке или Северном Кавказе.

«Официально публикуемая статистика соответствует ситуации начала 90-х перед распадом Советского Союза, и согласной ей мусульман в России от 20 до 25%. Статистика не меняется на протяжении двадцати лет. Почему? Потому что это щепетильный политический вопрос. Если бы по доступной общественности статистике численность мусульман росла год от года, это вызвало бы у определенной части российского общества опасения и недовольство. Прежде всего, это касается тех, кто крайне негативно относится к исламу», — заявил в интервью Tiscali.cz Руслан Курбанов.

Ксенофобское общество

В конце августа российское независимое социологическое агентство «Левада Центр» опубликовало данные опроса, в ходе которого изучались ксенофобские настроения в российском обществе. Результаты подтверждают, что россияне уже не так враждебно настроены в отношении «чужих» народностей, и тем не менее страх и неприязнь к выходцам с Северного Кавказа и Центральной Азии довольно велик.

Если пять лет назад 54% респондентов хотело, чтобы выходцам с российского Северного Кавказа ограничивали перемещения по стране, то теперь этой точки зрения придерживается всего 23% россиян. Это, несомненно, объясняется еще и тем, что на Северном Кавказе прекратился конфликт между правительственными силами и исламистскими террористами. Заметно также снижение враждебности в отношении выходцев из Средней Азии. В 2013 году 45% опрошенных не хотело видеть их в России, а теперь таких на 20% меньше.

«Рост численности мусульман беспокоит часть российского общества, прежде всего исламофобскую и националистически настроенную его часть. Обеспокоены и некоторые представители российской элиты, которые после чеченских войн явно боятся Кавказа и ислама. Не исключение и многочисленные сотрудники органов безопасности, которые участвовали в чеченской операции и очень негативно относятся к мусульманам», — сказал Курбанов.

Эксперт подчеркнул, что в России есть неписаное правило, ограничивающее кавказцам возможность занимать высшие посты в органах государственной власти и службах безопасности.

Александр Афанасов согласился с тем, что отношение к выходцам из мусульманских регионов враждебное, однако это не связано с их верой.

«Определенная напряженность в крупных российских городах есть, но она не объясняется исключительно ростом числа мигрантов или неприязнью к исламу как таковому. Например, в Москве растет число преступлений, совершенных выходцами из Средней Азии. Однако эти преступления никак не связаны с вероисповеданием: у них социальный подтекст. Их совершают мигранты, которые потеряли работу», — объяснил политолог.

По его мнению, резкий скачок ксенофобии в России произошел после распада Советского Союза. Появился новый тип миграции: с окраин бывшей советской империи люди ехали в ее центр. Разгорелись национальные конфликты и в самой России.

«Тогда в газетах регулярно писали о нападениях неонацистов на представителей других народов. Теперь подобных нападений практически не происходит», — отметил Афанасов.

Культурная экспансия

Российские города меняются, возможно, в том числе под давлением других культур. В Москве все большую популярность приобретают рестораны среднеазиатской кухни, так называемые чайханы. Они конкурируют с традиционно популярной грузинской и азербайджанской кухней. Москвичи усаживаются на низкие диванчики и наслаждаются кальяном, как будто они где-нибудь на Ближнем Востоке.

Несколько недель назад издание «Комсомольская правда» опубликовало большой репортаж о том, как мигранты из Средней Азии создали в российской столице свой собственный параллельный мир исключительно для иммигрантской диаспоры.

У среднеазиатских мигрантов есть нечто вроде собственных органов, которые обеспечивают им легальное пребывание в России, решают юридические вопросы и помогают с трудоустройством. Исключительно для мигрантов работает рынок разных услуг, начиная с парикмахерских и заканчивая службами по доставке посылок из их родных стран.

Сервер «Фергана.ру» (Fergana.ru), освещающий события в Средней Азии, написал о своеобразном влиянии мигрантов на российское общество. Проститутки из Средней Азии уже влияют на рынок сексуальных услуг в России. Российские путаны жалуются, что их азиатские конкурентки демпингуют цены за так называемую работу.

Но Александр Афанасов убежден, что Россия не подвергается культурной ассимиляции со среднеазиатским или мусульманским элементом. Популярность среднеазиатских ресторанов, по его мнению, — временное явление, которое не говорит о том, что чужие гастрономические традиции берут верх над традиционными.

«В какой-то момент в Москве пользовались популярностью суши, и их продавали буквально на каждом шагу. Но разве это означало экспансию синтоизма или японской культуры? У вас в Праге много забегаловок с кебабом, но это ни о чем не говорит. Просто появился новый модный тренд. После чайханы в моду может войти молекулярная кухня. Это совершенно нормальное развитие города», — заявил политолог.

В ожидании президента-мусульманина

Стоит ли России опасаться, что незаметный и скрываемый правительством рост численности мусульман повлияет на политику страны? По мнению Руслана Курбанова, вряд ли в России появится мусульманская партия по образцу, например, египетских «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ — прим. ред.). В России запрещено создавать партии с религиозной направленностью.

Скорее, Кремль воспользуется исламским фактором себе во благо. Россия присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве страны-наблюдателя. Сильную позицию в исламском мире также занимает чеченский президент Рамзан Кадыров

«Усиление влияния мусульман на российскую политику — это отдаленная перспектива, поскольку общее состояние образования и политического сознания российских мусульман неудовлетворительны», — объяснил председатель Исполнительного комитета Российского конгресса кавказских народов.

И все-таки Курбанов уверен, что Россия ожидает своего Барака Обаму . Раз в США смог впервые появится президент-афроамериканец, то и в России, по словам Курбанова, не исключено, что в будущем главой российского государства станет мусульманин.