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В Кремле рассказали о целях визита Путина в Стамбул
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В Кремле подтвердили участие Путина в саммите по Сирии в Стамбуле 

RT на русском + ещё 27 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите России, Турции, ФРГ и Франции 27 октября в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Предусматривается рассмотрение и ряда других актуальных международных вопросов. Кроме того, состоятся двусторонние беседы», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что четырёхсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии пройдёт в Стамбуле 27 октября.
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