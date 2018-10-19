В Кремле рассказали о целях визита Путина в Стамбул

Российский президент Владимир Путин примет участие в саммите России, Турции, ФРГ и Франции 27 октября в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Предусматривается рассмотрение и ряда других актуальных международных вопросов. Кроме того, состоятся двусторонние беседы», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что четырёхсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии пройдёт в Стамбуле 27 октября.