Путин обсудил с директором ФСБ взрыв в керченском колледже

Разговор Путина и Бортникова состоялся перед заявлениями для прессы российского лидера и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Сочи по итогам их переговоров.

«Президент Египта (ас-Сиси — RNS) ждал, когда президент РФ разговаривал с Бортниковым, получал последнюю информацию. Больше ничего другого нет», — сказал Песков журналистам.

Следственный комитет России сначала возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), однако затем дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»). СКР также установил личность подозреваемого в совершении преступления — им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело было обнаружено в одном из помещений колледжа.