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Путин обсудил с директором ФСБ взрыв в керченском колледже
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Путин обсудил с директором ФСБ взрыв в керченском колледже 

Rambler News Service + ещё 3 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент России Владимир Путин и гендиректор ФСБ Александр Бортников обсудили взрыв в Керчи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Разговор Путина и Бортникова состоялся перед заявлениями для прессы российского лидера и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси в Сочи по итогам их переговоров.
«Президент Египта (ас-Сиси — RNS) ждал, когда президент РФ разговаривал с Бортниковым, получал последнюю информацию. Больше ничего другого нет», — сказал Песков журналистам.
Следственный комитет России сначала возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), однако затем дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»). СКР также установил личность подозреваемого в совершении преступления — им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело было обнаружено в одном из помещений колледжа.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала «Россия 24» о 18 погибших в результате взрыва. Более 40 человек получили ранения.
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