Киев потребует выдачи вице-премьера Крыма

Киев намерен требовать экстрадиции задержанного вице-премьера Крыма

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о задержании в Москве Нахлупина. Как сообщается на сайте правительства республики, вице-премьеру региона вменяют получение взятки.

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В. на Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", — приводит слова прокурора официальный представитель ГП Украины Андрей Лысенко в Facebook.

По его данным, на Украине ранее было направлено в суд дело против Нахлупина, обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "государственная измена".