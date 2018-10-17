Ас-Сиси удивлен Путиным: «вы так просто общаетесь с народом»

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси прогулялись по набережной в Сочи, где пообщались с отдыхающими, передает ФАН.

Отмечается, что Путин пришел первым на встречу и около пяти минут ждал коллегу на свежем воздухе. Президент Египта, приехав, тепло поприветствовал российского коллегу и тот сразу предложил ему прогуляться.

Прогуливаясь по набережной, они встретили отдыхающих. Путин поинтересовался у граждан, как им отдыхается, и откуда они приехали. Некоторые отвечали, что живут в Сочи, кто-то приехал из Москвы и с Урала.

«Вы так просто общаетесь с народом», — заметил глава Египта.

После чего лидеры двух стран отправились на ужин в ресторан для неформальной встречи.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности о теме возобновления прямого авиасообщения с Египтом.

«Сейчас на повестке дня вопрос о возобновлении чартерных туристических полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. И будут обсуждаться эти темы», — отметил он.

Также он отметил, что лидеры двух стран планируют обсудить ход строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и вопрос создания российской промышленной зоны.

Днем ранее Путин распорядился о подписании с египетской стороной договора о партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Российский МИД внес предложение о заключении между странами договора о стратегическом сотрудничестве и всестороннем партнерстве.

«Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — говорится в тексте документа.

За два дня до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для египетской газеты Al Ahram заявил о начале создания в Египте российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, а также о начале строительства атомной электростанции российского образца в городе Эль-Дабаа.

Министр подчеркнул, что в 2018 году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Накопленный опыт плодотворной совместной работы, опора на принципы дружбы, доверия, взаимного уважения и учета интересов друг друга составляют сегодня прочный фундамент наших отношений, которые вышли на уровень всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества», — отметил Лавров.

В апреле нынешнего года Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил лидера Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на президентских выборах.

«Владимир Путин тепло поздравил Абдельфаттаха Сиси с убедительной победой на прошедших в Египте президентских выборах. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт», — говорилось в сообщении.

Как отмечалось, лидеры также обсудили проблематику сирийского урегулирования и общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на палестино-израильском направлении.

В ноябре прошлого года Путин поговорил по телефону с ас-Сиси и обсудил с ним борьбу с терроризмом в Сирии, передавала пресс-служба Кремля

«Кроме того, обсуждены итоги переговоров с Президентом Сирии Б. Асадом , а также вопросы, связанные с проведением 22 ноября в Сочи встречи на высшем уровне государств-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции», — говорилось в сообщении.

Ас-Сиси высоко оценил роль ВКС России в разгроме формирований международных террористов на территории Сирии. Также было подтверждено взаимное удовлетворение общим ходом развития дружественных российско-египетских связей.

Сергей Лавров заявил, что не слышал о присутствии российских военных в Египте на границе с Ливией из каких-либо иных источников, кроме сообщений западных СМИ.

«Я видел сообщения каких-то иностранных агентств насчет того, что пару десятков военных специалистов заметили на территории Египта, какие-то дроны там тоже были замечены. Я не слышал об этом из каких-то других источников», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о присутствии российских военных на границе с Ливией.

О том, что якобы российский спецназ находится в районе населенного пункта Сиди-Баррани в Египте, примерно в 100 км от границы с Ливией, сообщал Reuters со ссылкой на дипломатические источники Египта и США.