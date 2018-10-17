Приморье перестали пугать соцнормой на электричество

Соцнорма на электричество в Приморье вводиться не будет, заявил Кожемяко

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями Артемовского городского округа во вторник заявил, что социальная норма энергопотребления в Приморье вводиться не будет, сообщается на сайте администрации Приморского края.

Отмечается, что вопрос о возможном введении в Приморье определенной нормы потребления электроэнергии, когда часть ее люди оплачивают по небольшому тарифу, а все, что сверх — по более высокой стоимости, звучит практически на каждой встрече Кожемяко с жителями края.