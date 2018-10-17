Ещё
Приморье перестали пугать соцнормой на электричество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соцнорма на электричество в Приморье вводиться не будет, заявил Кожемяко 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями Артемовского городского округа во вторник заявил, что социальная норма энергопотребления в Приморье вводиться не будет, сообщается на сайте администрации Приморского края.
Отмечается, что вопрос о возможном введении в Приморье определенной нормы потребления электроэнергии, когда часть ее люди оплачивают по небольшому тарифу, а все, что сверх — по более высокой стоимости, звучит практически на каждой встрече Кожемяко с жителями края.
"Я задавал такой вопрос председателю правительства Дмитрию Медведеву на встрече 10 октября. Он сказал, что для Приморья такая норма вводиться однозначно не будет. Это же мне подтвердил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. Приморцам нечего опасаться, они могут и дальше спокойно жить, работать, пользоваться электроприборами", — подчеркнул Кожемяко.
Последние новости
Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине Стали известны подробности отставки саратовской чиновницы Как умерший нигерийский принц оказался в российской глубинке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине нашли нового страшного врага92
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине393
Трамп раскрыл детали разговора с Путиным26
Украина в очередной раз опозорилась11
РФ «перепрошьет» израильские F-1623
Видео
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение