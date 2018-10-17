Олегу Кожемяко разрешено «отстроиться» от Москвы

Своей избирательной кампанией Кожемяко в основном занимается сам, создавая себе имидж защитника Приморья и человека, отстаивающего интересы жителей региона, говорят собеседники «Ведомостей» , близкие к администрации президента и руководству региона, а также люди, имеющие отношение к кампании врио губернатора. Кожемяко формирует образ человека, независимого от Москвы , и это противоположность тому, что говорил Тарасенко, добавляет собеседник, близкий к администрации. «Так изначально предполагалось: в отношении Тарасенко было протестное голосование, поэтому нужен был местный человек. Кожемяко не надо делать образ, он и есть такой — защитник приморских интересов», — отмечает другой человек. У Кожемяко достаточно естественный образ, согласен один из работавших на него политтехнологов: «В Приморье Кожемяко дома. Он чувствует аудиторию и не создает образ, а просто старается быть естественным». Если Кожемяко не «отстроится» от Москвы, тогда кто-нибудь другой это сделает и выиграет, полагает еще один человек, близкий к Кремлю: «Конечно, никто из него Стеньку Разина делать не будет, но будут выстраивать образ ответственного приморского лидера». Он не должен производить впечатление «московского наместника», добавляет собеседник.

По словам человека, близкого к руководству края, Кожемяко не нравится активность присланных в регион Кремлем политтехнологов: «У него одна повестка — говорить с людьми, он почти каждый день ездит в районы». «Кожемяко особо не слушает советы: если кто-то что-то планирует, то не факт, что он к этому прислушается», — подтверждает один из технологов, работавших на Кожемяко. Ранее «Ведомости» писали, что в Приморье, в частности, отправились представители «Бакстер групп», PR-агентств «ИМА-консалтинг» и «Полилог» и несколько сотрудников администрации президента. И уже тогда один из собеседников говорил, что, поскольку Кожемяко жесткий руководитель, с ним будет тяжело работать.

«По большей части Кожемяко сам командует всем, он понимает свою ответственность — если проигрывает, то теряет все», — поясняет человек, близкий к администрации президента. По его словам, Кожемяко и раньше говорил довольно жесткие вещи в отношении Москвы: «Считается, что он харизматик и если его хорошо подать, то он легко может выиграть. Ему разрешают говорить все, что он хочет. Хотя, если бы была более засушенная кампания, то, возможно, люди бы отвлеклись от политики, что могло быть и лучше». Еще на Сахалине Кожемяко позволял себе публично выражать недовольство действиями центра — например, когда Минфин решил забирать у региона 75% прибыли проекта «Сахалин-2». Позже, как сообщали СМИ, область и центр договорились, что Минфин компенсирует Сахалину 50% изъятых доходов субсидиями.

После своего назначения в Приморье Кожемяко выдвинул уже несколько заметных инициатив. Так, он предложил перенести во Владивосток из Хабаровска столицу Дальневосточного федерального округа, указав, что эту идею поддержал и руководитель администрации президента Антон Вайно . На выборы Кожемяко решил идти самовыдвиженцем (чтобы не ассоциироваться с непопулярной «Единой Россией» , поясняли собеседники «Ведомостей»), для чего пришлось срочно поправлять краевое законодательство. Кроме того, краевой парламент уже принял законопроект Кожемяко о «детях войны» (на федеральном уровне такого закона до сих пор нет) и вскоре намерен одобрить инициированное губернатором возвращение прямых выборов мэров (человек, близкий к администрации президента, уверяет, что именно она предложила Кожемяко этот проект).

В кампании уже используется посыл, что москвичи плохие, приморцы хорошие, а Кожемяко защищает их интересы, говорит еще один человек, близкий к администрации: «Кожемяко этот образ подходит. Это значит не столько показывать, что ты независим от Москвы, сколько использовать конфликтные конструкции: не Москва дает деньги, а губернатор выбивает деньги для Приморья. Собственно, Кожемяко потому и ставили, что у него изначально образ губернатора с высоким лоббистским потенциалом».