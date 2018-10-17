США придумали, как вывести Россию из Сирии

США придумали, как вывести Россию и Иран из Сирии

Телеканал NBC узнал о планах Белого дома ввести санкции против российских и иранских компаний, которые участвуют в восстановлении Сирии . Об этом журналистам сообщили пять источников, знакомых с планами администрации Трампа, передает Североамериканское бюро НСН.

По данным источников, власти США разрабатывают новую стратегию по военному конфликту в Сирии, которая будет нацелена на вывод иранской армии из Арабской республики. Так как Америка не имеет право напрямую атаковать военнослужащих Ирана, а только в случае самообороны, новая стратегия предусматривает политические и дипломатические меры по выводу Ирана из Сирии, в том числе за счет финансового давления.

В частности, Вашингтон намерен прекратить предоставление помощи по восстановлению сирийских районов, где присутствую иранские и российские силы. Также планируется применить санкции против российских и иранских компаний, работающих в этих районах, сообщают источники.