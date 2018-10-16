Лавров прояснил сценарий выхода РФ из Совета Европы

Лавров заявил, что Россия не позволит исключить себя из Совета Европы

"Мы вступали в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство. Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убежден, знают, на что идут. Если они хотят Россию исключить из Совета Европы, мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами", — сказал он в интервью телеканалу Euronews.

Министр добавил, что "пусть те, их большинство, кто понимает всю провокационность этого замысла очень небольшой, но очень шумной группки стран, пусть они с этими странами поработают".

"Потому что ради удовлетворения каких-то амбиций неких политиканов в нескольких столицах Европы разрушать общеевропейскую организацию, я думаю, просто неприемлемо", — отметил он.

Лавров выразил надежду на то, что у людей "хватит смелости и духа не позволить этому произойти. "

Лавров отметил, что "слышал заявления российских парламентариев о том, что если это безобразие будет продолжаться, то Совет Европы сам подпишет себе приговор".

"Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", — заключил он.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.