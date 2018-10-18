Кожемяко готов рассмотреть кандидатуру Горячевой на пост сенатора от губернатора Приморья

"Я ее хорошо знаю и по работе Уссурийского округа, и в Государственной думе. Это человек, который знает Приморье, болеет за Приморье, и это одна их кандидатур, которая уважаема в Приморье. Надо с ней переговорить, будет ли у нее желание [снова стать кандидатом в сенаторы], но я готов рассмотреть ее кандидатуру", — сказал Кожемяко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Каждый кандидат на должность губернатора должен представить в избирательную комиссию три кандидатуры на пост сенатора. Избранный глава региона не позднее чем на следующий день после вступления в должность должен выбрать одного из трех кандидатов, который будет наделен полномочиями сенатора.

Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования во втором туре 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко "Единая Россия" ). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко , получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.