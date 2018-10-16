В Кремле отреагировали на церковный конфликт

Кремль надеется, что мудрость восторжествует и интересы РПЦ будут соблюдены

Кремль озабочен разрывом отношений Русской православной церкви (РПЦ) с Константинополем и надеется, что интересы РПЦ будут соблюдены.

"Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул: "Мы надеемся на то, что все— таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены".

Представитель Кремля не стал уточнять, что имеет в виду под интересами РПЦ. "Насчет интересов РПЦ сама церковь должна давать пояснения. Мы не можем вмешиваться в церковные дела", — пояснил он. Однако, Песков отметил, что, поскольку православие — "одна из основных религий в России, то, естественно, нам [во властных структурах РФ] не безразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквами".