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Медведев прибыл в Брюссель
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Медведев прибыл в Брюссель на саммит АСЕМ 

РИА Новости + ещё 17 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Бельгии Брюссель, где примет участие в саммите "Европа-Азия" (АСЕМ) и проведет ряд двусторонних встреч.
Свой визит глава российского правительства начнет с беседы с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном. После этого он отправится на церемонию открытия саммита АСЕМ.
В пятницу Медведев выступит на пленарном заседании саммита, а также пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.
Двенадцатый саммит АСЕМ будет проходить в здании Совета Европейского союза. В нем примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии.
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