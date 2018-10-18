Медведев прибыл в Брюссель

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Бельгии Брюссель, где примет участие в саммите "Европа-Азия" (АСЕМ) и проведет ряд двусторонних встреч.
Свой визит глава российского правительства начнет с беседы с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном. После этого он отправится на церемонию открытия саммита АСЕМ.
В пятницу Медведев выступит на пленарном заседании саммита, а также пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.
Двенадцатый саммит АСЕМ будет проходить в здании Совета Европейского союза. В нем примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии.