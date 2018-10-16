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Кожемяко пообещал помочь кандидатам с муниципальным фильтром
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Глава Приморья пообещал помочь кандидатам в губернаторы пройти муниципальный фильтр 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещал помочь в прохождении муниципального фильтра кандидатам в главы региона.
"Я готов сотрудничать со всеми, кто будет заявляться кандидатом, кто дает здравые предложения, направленные на развитие, на решение тех социальных задач, которые сегодня стоят перед нами, это и депутаты, и простые жители. И конечно, я буду помогать в том числе и в прохождении муниципального фильтра тем, кто заявится на выборы губернатора, с тем, чтобы консолидированно пройти эти выборы, а жители Приморья могли выбрать наиболее достойного из всех кандидатов", — сказал Кожемяко журналистам во вторник.
Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко, получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов.
Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. 19 сентября члены ЦИК РФ единогласно рекомендовали избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, поскольку "невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей". 20 сентября избирательная комиссия Приморья приняла соответствующее решение.
Новые выборы главы региона ранее были назначены на 16 декабря.
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