Ещё
Закон о правилах обеспечения судей жильем принят Госдумой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон о правилах обеспечения судей жильем принят Госдумой 

Агентство «Москва» + ещё 16 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, которым уточняются правила обеспечения судей жильем.
В частности, документом устанавливается порядок и основания признания судей нуждающимися в жилых помещениях, порядок принятия их на учет в качестве нуждающихся, условия получения единовременной социальной выплаты, порядок предоставления служебных жилых помещений.
Согласно закону, судьи обеспечиваются жилыми помещениями с учетом совместно проживающих с ними членов семьи за счет средств из федерального бюджета путем предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений. При этом отмечается, что вместо выплаты могут предоставляться в собственность и жилые помещения.
Получить такую выплату или жилое помещение в собственность может признанный нуждающимся судья, замещающий должность судьи не менее 10 лет. Таким же правом наделяется и не получавший ранее жилого помещения судья в отставке, если стаж его работы в должности составляет не менее 10 лет, а нуждающимся он мог быть признан на день ухода или удаления в отставку.
Рассчитывать на получение жилья или выплаты сможет и судья, не получавший ранее жилья и вышедший в отставку по состоянию здоровья. Если на момент ухода с должности он мог быть признан нуждающимся, на него не распространяется требование к стажу работы.
Кроме того, для судей, не имеющих жилья по месту нахождения суда, законом предусмотрена возможность предоставления служебных жилых помещений.
В документе также содержится положение о возможности получения выплат или жилья членами стоявшего на учете судьи в случае его гибели (смерти) вследствие причин, связанных с его служебной деятельностью.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом России Владимиром Путиным.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Спецборт МЧС с пострадавшими во время стрельбы в Крыму вылетит в Москву в ближайшие часы Останкинская телебашня погасит подсветку в знак траура по погибшим в Керчи Мэр Москвы поздравил актера С.Безрукова с днем рождения
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Бондаренко26
«Мы попадем в рай, а они просто сдохнут»1103
США будут наносить удар по России «раз в месяц-два»194
Керченский стрелок научился убивать за шесть часов100
Установлены виновные в аварии «Союза»59
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Другое
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:54
В России исключили военный ответ на санкции
Политика
00:45
Cоловьев призвал ввести смертную казнь
Общество
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:20
«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу
Гаджеты Наука и техника
00:26
С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение