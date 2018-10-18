Закон о правилах обеспечения судей жильем принят Госдумой

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, которым уточняются правила обеспечения судей жильем.

В частности, документом устанавливается порядок и основания признания судей нуждающимися в жилых помещениях, порядок принятия их на учет в качестве нуждающихся, условия получения единовременной социальной выплаты, порядок предоставления служебных жилых помещений.

Согласно закону, судьи обеспечиваются жилыми помещениями с учетом совместно проживающих с ними членов семьи за счет средств из федерального бюджета путем предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений. При этом отмечается, что вместо выплаты могут предоставляться в собственность и жилые помещения.

Получить такую выплату или жилое помещение в собственность может признанный нуждающимся судья, замещающий должность судьи не менее 10 лет. Таким же правом наделяется и не получавший ранее жилого помещения судья в отставке, если стаж его работы в должности составляет не менее 10 лет, а нуждающимся он мог быть признан на день ухода или удаления в отставку.

Рассчитывать на получение жилья или выплаты сможет и судья, не получавший ранее жилья и вышедший в отставку по состоянию здоровья. Если на момент ухода с должности он мог быть признан нуждающимся, на него не распространяется требование к стажу работы.

Кроме того, для судей, не имеющих жилья по месту нахождения суда, законом предусмотрена возможность предоставления служебных жилых помещений.

В документе также содержится положение о возможности получения выплат или жилья членами стоявшего на учете судьи в случае его гибели (смерти) вследствие причин, связанных с его служебной деятельностью.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом России Владимиром Путиным

Закон вступит в силу с 1 января 2019 г.