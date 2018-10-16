Ещё
Путин потребовал обеспечить ощутимый рост зарплат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем

Путин требует обеспечить более ощутимый рост зарплат 

ТВ Центр + ещё 41 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Обеспечение более высоких темпов роста и ощутимого роста зарплат является системной задачей в российской экономике. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле во вторник.
"Системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан", — сказал глава государства. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Картина в российской экономике в целом позитивная по ключевым параметрам, уверен Путин. В частности, опережающую динамику показывает промышленное производство.
Кроме того, он сообщил о стабильно низких значениях инфляции и безработицы. Так, в августе безработица сократилась до 4,6%, она находится на рекордно низком уровне.
"Словом, по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная", — заключил президент.
В совещании приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
ТВ Центр: последние новости
Генсек Совета Европы пригрозил "рукситом" из-за отказа Москвы платить взносы В Госдуме сообщили о намерении России покинуть ПАСЕ Ким Чен Ын посетит Россию в ближайшие две-три недели
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине137
Россияне ответили на угрозы Порошенко87
«Судьбы девочек поломаны»68
Названа причина смерти принца в Череповце24
В США отреагировали на церковный разлад613
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
01:01
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине
Армия Оружие
00:48
Издевательства в психбольнице попали на видео
Общество
00:31
Обнаружена новая предсмертная записка актера «Глухаря»
Происшествия
00:25
На Украине столкнулись два локомотива
Происшествия
04:37
РПЦ выдвинула условие Константинополю
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение