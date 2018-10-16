Путин потребовал обеспечить ощутимый рост зарплат

Путин требует обеспечить более ощутимый рост зарплат

Обеспечение более высоких темпов роста и ощутимого роста зарплат является системной задачей в российской экономике. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле во вторник.

"Системная задача заключается в том, чтобы выйти на более высокие темпы экономического роста, поддержать инвестиционную активность, стимулировать развитие обрабатывающих производств, малого и среднего бизнеса, несырьевого высокотехнологичного экспорта, сделать более ощутимыми рост заработных плат и реальных доходов граждан", — сказал глава государства. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Картина в российской экономике в целом позитивная по ключевым параметрам, уверен Путин. В частности, опережающую динамику показывает промышленное производство.

Кроме того, он сообщил о стабильно низких значениях инфляции и безработицы. Так, в августе безработица сократилась до 4,6%, она находится на рекордно низком уровне.