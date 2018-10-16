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В России предложили создать новое министерство
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В России предложили создать «психологическое» министерство 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил правительству России создать министерство психологического климата, так как в стране «зашкаливает градус жестокости».
Чернышов заявил, что в России люди издеваются над стариками и инвалидами, на парковках и дорогах возникают драки, бывшие супруги скандалят из-за имущества. В результате «агрессия превращается в норму», и при этом «поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети», передает RT.
«Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно — примеров милосердия они не видят», — добавил парламентарий.
Эту ситуацию необходимо менять, иначе в будущем россияне рискуют превратиться «в стаю дикарей с легким налетом цивилизации».
По задумке Чернышова, новое министерство должно заняться разработкой программы помощи для разных категорий граждан, выявлением причин агрессии в социуме и созданием дальнейшей стратегии развитии общества.
Психологи и социологи должны будут «проводить исследования, измерять и менять агрессивный фон в образовательных учреждениях, организовывать мероприятия, целью которых станет снижение и развенчивание идеалов культуры насилия» — это «уроки в школах, беседы с родителями, тренинги на предприятиях».
Кроме того, любой гражданин будет иметь возможность позвонить на горячую линию министерства и получить необходимую помощь.
Ранее тележурналист Владимир Познер заявил, что россияне стали агрессивными и жестокими из-за переходного периода. Так он прокомментировал слова писательницы Людмилы Улицкой об «отсталости» России.
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