В России предложили создать новое министерство

В России предложили создать «психологическое» министерство

Чернышов заявил, что в России люди издеваются над стариками и инвалидами, на парковках и дорогах возникают драки, бывшие супруги скандалят из-за имущества. В результате «агрессия превращается в норму», и при этом «поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети», передает RT.

«Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно — примеров милосердия они не видят», — добавил парламентарий.

Эту ситуацию необходимо менять, иначе в будущем россияне рискуют превратиться «в стаю дикарей с легким налетом цивилизации».

По задумке Чернышова, новое министерство должно заняться разработкой программы помощи для разных категорий граждан, выявлением причин агрессии в социуме и созданием дальнейшей стратегии развитии общества.

Психологи и социологи должны будут «проводить исследования, измерять и менять агрессивный фон в образовательных учреждениях, организовывать мероприятия, целью которых станет снижение и развенчивание идеалов культуры насилия» — это «уроки в школах, беседы с родителями, тренинги на предприятиях».

Кроме того, любой гражданин будет иметь возможность позвонить на горячую линию министерства и получить необходимую помощь.