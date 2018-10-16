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Депутатов заставят советоваться с народом
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Депутатов обязуют советоваться с народом перед принятием законов 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Парламентарии обязаны будут согласовывать свои законодательные инициативы с гражданами до их официального внесения в Госдуму. Подобная схема уже работает для инициатив министерств до их вынесение на рассмотрение правительством. Такой же механизм Группа государств против коррупции (GRECO) предложила внедрить в работу депутатов и сенаторов. Об этом сообщила газета «Известия».
Инициаторы нововведения уверены, что основным правилом принятия законопроектов должны стать обязательные «публичные консультации» и «доступ средств массовой информации к парламентскому процессу». Это позволит, по их мнению, принимать более проработанные законы.
Первоначально предлагается устраивать консультации, а затем на законодательном уровне обязать парламентариев советоваться с народом.
«Речь идет обо всех инициативах, вносимых парламентариями от своего имени, за исключением отдельных категорий — например, таких как поправки в закрытые статьи бюджета», — уточнило издание суть предложения экспертов.
Пока проекты законов публикуются в базе данных нижней палаты парламента, во время разработки обсуждаются в экспертно-консультативных советах при каждой фракции и комитете Госдумы.
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