Депутатов заставят советоваться с народом

Депутатов обязуют советоваться с народом перед принятием законов

Парламентарии обязаны будут согласовывать свои законодательные инициативы с гражданами до их официального внесения в Госдуму . Подобная схема уже работает для инициатив министерств до их вынесение на рассмотрение правительством. Такой же механизм Группа государств против коррупции (GRECO) предложила внедрить в работу депутатов и сенаторов. Об этом сообщила газета «Известия».

Инициаторы нововведения уверены, что основным правилом принятия законопроектов должны стать обязательные «публичные консультации» и «доступ средств массовой информации к парламентскому процессу». Это позволит, по их мнению, принимать более проработанные законы.

Первоначально предлагается устраивать консультации, а затем на законодательном уровне обязать парламентариев советоваться с народом.

«Речь идет обо всех инициативах, вносимых парламентариями от своего имени, за исключением отдельных категорий — например, таких как поправки в закрытые статьи бюджета», — уточнило издание суть предложения экспертов.

Пока проекты законов публикуются в базе данных нижней палаты парламента, во время разработки обсуждаются в экспертно-консультативных советах при каждой фракции и комитете Госдумы.