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Россия ждет ответа США на предложение Путина
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Россияне ответили на угрозы Порошенко
Россияне ответили на угрозы Порошенко

Россия ждет ответа США на предложение Путина о совместном экспертном совете 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что американская сторона не будет затягивать с ответом на предложения российской стороны о создании дискуссионных площадок с участием экспертов и бывших политиков, дипломатов и военных для обсуждения путей выхода из кризиса в отношениях России и США.
Президент России Владимир Путин после своей июльской встречи в Хельсинки с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал, что РФ предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях. По мнению Путина, к процессу выстраивания долгосрочных отношений полезно привлечь влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших видных дипломатов и военных.
"Сегодня были интересные разговоры по крайней мере по двум проектам. Это в частности создание совместного комитета, комиссии, органа из капитанов бизнеса, которые сели бы вместе и подумали, как в создавшихся лакунах найти конкретные проекты экономического сотрудничества. Коллеги поддержали идею Владимира Владимировича Путина о необходимости создания тоже двусторонней комиссии между Россией и США на уровне бывших политологов, бывших дипломатов, послов, бывших руководителей министерств обороны, бывших генералов", — сказал он журналистам на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.
Посол отметил, что официально американская сторона пока никак не ответила на подобные предложения, озвученные российским лидером на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле.
"Мы очень рассчитываем, что американские коллеги не будут затягивать с ответом на эту инициативу российского президента, потому что возобновление диалога на различных уровнях между различными людьми очень востребовано", — отметил Антонов.
По его словам, в кулуарах форума он объяснял, что означает предложение президента РФ, и в ответ "чувствовал позитивную реакцию на эти идеи".
"Теперь задача: как сдвинуть с мертвой точки реализацию этих идей. И мы очень рассчитываем на позитивный политический климат в Калифорнии. И, может быть, первая встреча вот такого рода комитетов, комиссий пройдет в Калифорнии. Почему бы и нет", — продолжил российский дипломат.
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