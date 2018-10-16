Россия ждет ответа США на предложение Путина о совместном экспертном совете

США Посол РФ Анатолий Антонов надеется, что американская сторона не будет затягивать с ответом на предложения российской стороны о создании дискуссионных площадок с участием экспертов и бывших политиков, дипломатов и военных для обсуждения путей выхода из кризиса в отношениях России и США.

Президент России Владимир Путин после своей июльской встречи в Хельсинки с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал, что РФ предлагает США создать совместный экспертный совет для поиска путей решения проблем в двухсторонних отношениях. По мнению Путина, к процессу выстраивания долгосрочных отношений полезно привлечь влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших видных дипломатов и военных.

"Сегодня были интересные разговоры по крайней мере по двум проектам. Это в частности создание совместного комитета, комиссии, органа из капитанов бизнеса, которые сели бы вместе и подумали, как в создавшихся лакунах найти конкретные проекты экономического сотрудничества. Коллеги поддержали идею Владимира Владимировича Путина о необходимости создания тоже двусторонней комиссии между Россией и США на уровне бывших политологов, бывших дипломатов, послов, бывших руководителей министерств обороны, бывших генералов", — сказал он журналистам на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

Посол отметил, что официально американская сторона пока никак не ответила на подобные предложения, озвученные российским лидером на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле.

"Мы очень рассчитываем, что американские коллеги не будут затягивать с ответом на эту инициативу российского президента, потому что возобновление диалога на различных уровнях между различными людьми очень востребовано", — отметил Антонов.

По его словам, в кулуарах форума он объяснял, что означает предложение президента РФ, и в ответ "чувствовал позитивную реакцию на эти идеи".