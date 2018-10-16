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Медведев оценил ущерб России от кибератак
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Медведев оценил ущерб России от кибератак 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В прошлом году ущерб от кибератак в России составил около 600 млрд рублей, заявил премьер Дмитрий Медведев.
«В России это порядка 600 млрд рублей, ну тоже, в общем, для нашей экономики довольно значительные деньги», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что во всем мире в прошлом году кибератаки привели к убыткам в районе 1 трлн долларов. Эту сумму он назвал фантастической.
В последнее время страны Запада все чаще обвиняют Россию в кибератаках, однако Москва неоднократно заявляла, что сама нередко становится объектом нападений в этой сфере.
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