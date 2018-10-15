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В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в Россию
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В Кремле подтвердили готовящийся визит Ким Чен Ына в Россию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
По словам Дмитрия Пескова, сроки и место встречи лидеров двух стран согласовываются.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дипломаты ведут переговоры о точном месте и дате визита главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Москву.
«Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», — передает слова официального представителя Кремля «Интерфакс».
Напомним, ранее глава КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение приехать в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы и стратегии сотрудничества двух государств. После этого ряд СМИ сообщили о намерении северокорейского лидера посетить страну в конце октября или начале ноября текущего года.
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