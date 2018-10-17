Ещё
Украинских депутатов позвали в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинских депутатов позвали в Крым 

Lenta.ru + ещё 22
Официальная делегации с Украины может принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сопредседателя оргкомитета Андрея Назарова.
Он рассказал, что в прошлой сессии самостоятельно принимали участие украинские предприниматели, но в 2019 году на полуострове ждут делегацию, в том числе депутатов. В Раде при этом отметили, что на парламентариев, решивших поехать в Крым, власти будут оказывать давление. Также они рискуют попасть в базу запрещенного в России сайта «Миротворец».
«После визита на форум в 2017 году их фамилии внесли в списки «Миротворца». Несмотря на это, они свое участие в нынешнем форуме также подтвердили. Насколько мне известно, никаких последствий из-за включения в списки для них не было. Это, можно сказать, был своего рода черный пиар», — рассказал Назаров.
В Верховной раде считают, что решение о поездке на ЯМЭФ правильнее принимать ближе к самому мероприятию.
Сайт «Миротворец» был создан по инициативе советника главы МВД Антона Геращенко. На нем публикуются списки и данные журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и всех, кого авторы сайта считают врагами Украины.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине нашли нового страшного врага72
США о гибели своего пилота при крушении Су-27 на Украине365
YouTube упал по всему миру27
РФ жестко ответила на провокацию СЕ246
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня57
Видео
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:08
Турецкая церковь пошла против Константинополя
Общество
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:33
«Пережиток прошлого»: Греф выступил против физматшкол
Общество Статьи
00:59
Новая версия гибели «Курска» и другие события дня
В мире
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия В мире
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение