Анонсирована встреча Патрушева и Болтона

Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона состоится в Москве на следующей неделе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.
"Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона планируется. Предполагается, что она состоится на следующей неделе в Москве, — отметил он. — Сейчас прорабатывается перечень вопросов для обсуждения".
Ранее Болтон заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту, что едет в Москву ради улучшения отношений РФ и США и обсуждения проблемных моментов во взаимоотношениях между странами. Помощник американского лидера 20 октября отправится в зарубежную поездку, во время которой посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию.
Посол США в РФ Джон Хантсман 3 октября заявил ТАСС, что помощник американского президента по национальной безопасности встретится в Москве во второй половине октября с Патрушевым и обсудит с ним ситуацию в Сирии и КНДР.