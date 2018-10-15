Анонсирована встреча Патрушева и Болтона

Совбез РФ: встреча Патрушева и Болтона состоится в Москве на следующей неделе

"Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона планируется. Предполагается, что она состоится на следующей неделе в Москве, — отметил он. — Сейчас прорабатывается перечень вопросов для обсуждения".

Ранее Болтон заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту, что едет в Москву ради улучшения отношений РФ и США и обсуждения проблемных моментов во взаимоотношениях между странами. Помощник американского лидера 20 октября отправится в зарубежную поездку, во время которой посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию.