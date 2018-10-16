Путин пообщался с отдыхающими в Сочи 

Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прошлись по набережной Сочи, пообщались там с отдыхающими и отправились в ресторан.
После теплой встречи лидеры двух стран решили прогуляться по набережной. Путин поинтересовался у египетского коллеги о дне, который он провел в Москве. Ас-Сиси рассказал о встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Также президент Египта возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.
По пути в ресторан Путин поинтересовался у отдыхающих, откуда они и как им отдыхается. Среди отвечающих оказались люди не только из самого Сочи, но и из Москвы и с Урала, передает РИА «Новости».
Ас-Сиси отметил простоту общения российского президента с народом, после чего лидеры стран пообщались в неформальной обстановке за ужином. В ресторане президенты провели около часа, после чего их аплодисментами приветствовали отдыхающие. У автомобиля египетского президента Путин попрощался с коллегой до завтра.
Ранее сообщалось о встрече Путина и ас-Сиси в Сочи. В рамках встречи лидеры двух стран должны были обсудить «самые важные темы и двусторонних отношений».