Путин пообщался с отдыхающими в Сочи

По пути в ресторан Путин поинтересовался у отдыхающих, откуда они и как им отдыхается. Среди отвечающих оказались люди не только из самого Сочи, но и из Москвы и с Урала, передает РИА «Новости»

Ас-Сиси отметил простоту общения российского президента с народом, после чего лидеры стран пообщались в неформальной обстановке за ужином. В ресторане президенты провели около часа, после чего их аплодисментами приветствовали отдыхающие. У автомобиля египетского президента Путин попрощался с коллегой до завтра.

Ранее сообщалось о встрече Путина и ас-Сиси в Сочи. В рамках встречи лидеры двух стран должны были обсудить «самые важные темы и двусторонних отношений».