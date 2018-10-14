Нидерланды заявили о состоянии кибервойны с Россией 

По словам министра обороны Анки Бейлевельд, «люди пытаются повлиять на ход политических дебатов».
«Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении WADA, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17», — сказала глава военного ведомства.
Ранее Бейлевельд заявила, что власти предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО и попытку выкрасть файлы по делу Скрипалей и малайзийского Boeing. В Амстердаме были задержаны российские граждане, которых назвали сотрудниками ГРУ. В российском МИДе случившееся охарактеризовали как срежиссированную пропагандистскую акцию.