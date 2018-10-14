Косачев назвал дату утверждения новых санкций ЕС

По словам сенатора, Москва ждет новых санкций от Евросоюза уже 15 октября. Он рассказал, что очередные «бессмысленные, но полезные для ЕС» санкции утвердят во время переговоров в Люксембурге.

На своей странице в Facebook Косачев также написал три главные задачи западных санкций. Цель Запада, по мнению сенатора, доказать свою правоту во всех вопросах.

Как уже сообщал News.ru, в новый пакет антироссийских санкций будут входить ограничение на въезд в страны ЕС и заморозка зарубежных счетов «руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников». Ограничительные меры ЕС введет из-за химических атак в Сирии и Солсбери, инициатором которых, как считает Запад, стала Россия.