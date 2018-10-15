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«Макаронный министр» получала пособие из бюджета‍
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Саратовская экс-министр получала пособие из бюджета‍ 

РИА Новости + ещё 99 8 часов назад
Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова на протяжении четырех лет получала материальную помощь от государства, сообщает портал "Медиаликс 64".
Об этом свидетельствует информация о выплатах, которую пресс-служба губернатора предоставила после официального запроса местного издания "СтройСар".
Соколова наряду с другими министрами с 2013 по 2017 год получала материальную помощь. По местному законодательству, таким правом обладает глава региона и его подчиненные. Сотрудники правительства вправе получать материальную помощь "в двукратном размере денежного вознаграждения". Для министра эта сумма составляет сто тысяч рублей.
Прожить на три с половиной тысячи рублей
На этой неделе Соколова оказалась в центре скандала. Во время дискуссии о прожиточном минимуме для неработающих пенсионеров политик заявила, что в месяц человеку достаточно трех с половиной тысяч рублей. Предложение попробовать прожить на эту сумму министр отклонила: не позволил "статус министра".
В результате Соколова была отправлена в отставку. В пресс-службе губернатора Саратовской области заявили, что ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. По информации источника в правительстве региона, эту должность может занять замминистра Наталия Кривицкая.
Из опубликованной на сайте областного правительства декларации следует, что в 2016 году Соколова заработала 1,75 миллиона рублей. Она также имеет жилой дом площадью более 170 квадратных метров с приусадебным участком в 338 квадратов и квартиру площадью около 32 квадратных метров.
За 2017 год доход экс-министра увеличился почти на треть — до 2,3 миллиона рублей.
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