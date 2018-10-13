Сигал захотел свой кабинет в МИДе 

У специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей актера Стивена Сигала нет собственного кабинета в дипведомстве, хотя он был бы не против им обзавестись.
Разговор о кабинете начался с подачи корреспондента ТАСС в кулуарах проходящего в Москве Международного Будо-фестиваля.
«Нет, своего кабинета нет», — сказал Сигал и улыбнулся, ответив утвердительно на вопрос о том, хотел бы он, чтобы такой кабинет был.
Далее речь зашла о деятельности актера на его посту, Сигал особо отметил посещение российскими и американскими дипломатами и посланниками бывших русских поселений на Гавайях и Аляске, что он, по его словам, «попытался использовать как платформу для начала дружеского диалога».
Сигал также отметил, что пока отношения Москвы и Вашингтона далеки от хороших.
«Но я думаю, они улучшатся, я буду оптимистом», — сказал он.
Известный актёр и продюсер был назначен российским МИД спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей в августе. Как было заявлено, налаживать отношения между странами актёр должен на общественных началах. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме актера в гражданство России в 2016 году. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, актер обращался с просьбами о гражданстве «настойчиво и продолжительное время».