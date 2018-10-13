Сигал захотел свой кабинет в МИДе

У специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей актера Стивена Сигала нет собственного кабинета в дипведомстве, хотя он был бы не против им обзавестись.

Разговор о кабинете начался с подачи корреспондента ТАСС в кулуарах проходящего в Москве Международного Будо-фестиваля.

«Нет, своего кабинета нет», — сказал Сигал и улыбнулся, ответив утвердительно на вопрос о том, хотел бы он, чтобы такой кабинет был.

Далее речь зашла о деятельности актера на его посту, Сигал особо отметил посещение российскими и американскими дипломатами и посланниками бывших русских поселений на Гавайях и Аляске, что он, по его словам, «попытался использовать как платформу для начала дружеского диалога».

Сигал также отметил, что пока отношения Москвы и Вашингтона далеки от хороших.

«Но я думаю, они улучшатся, я буду оптимистом», — сказал он.