Ещё
Сигал захотел свой кабинет в МИД РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сигал захотел свой кабинет в МИД РФ 

ТК «Звезда» + ещё 6 37 минут назад
Фото: Dmitry Golubovich Russian Look, Globallookpress
Говоря о своей деятельности на посту в МИД РФ, Сигал затронул тему посещения российскими и американскими дипломатами бывших русских поселений на Гавайях и Аляске.
Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей актер Стивен Сигал заявил, что не отказался бы от собственного кабинета в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.
Говоря о своей деятельности на посту в МИД РФ, Сигал затронул тему посещения российскими и американскими дипломатами бывших русских поселений на Гавайях и Аляске.
По словам Сигала, он попытался использовать событие как «платформу для начала дружеского диалога». Однако, как заметил спецпредставитель, пока отношения России и США далеки от хороших.
ТК «Звезда»: последние новости
Мария Захарова назвала Bellingcat «сливным инструментом» Российский министр объяснила преимущества жизни на прожиточный минимум Бюджет Совета Европы на 2019 год будет сформирован без участия России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы похитили девушку87
Уничтожение «Абрамса» попало на видео81
Пентагон отказался говорить о применении боеприпасов в САР3
Самолет с людьми на борту рухнул в океан
Ужас подводников «противника»
Видео
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
00:48
«Скудоумие и коррупция»: что погубило Захарченко
В мире Статьи
00:55
Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
Армия Украина
02:12
Министр обороны Украины подал в отставку
В мире Армия
00:28
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
Шоу-бизнес
00:45
Порошенко поведал о несбывшейся мечте
Украина В мире
03:31
Для предложившей «макарошки» чиновницы составили меню
Общество
03:16
Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю
Политика В мире
00:35
США применили отравляющее вещество в Сирии
Ближний Восток В мире
01:20
Джигарханяна срочно госпитализировали
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение