Белый дом вынес неожиданный вердикт Кремлю

«Снизить градус обвинений»: советник Трампа заявил об отсутствии попыток России повлиять на ход ноябрьских выборов в США

Россия не пытается повлиять на ход выборов в конгресс США в той форме, «в которой это наблюдалось в 2016 году». Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон . По его мнению, воздействовать на их исход ноябрьских выборов на этот раз хочет Китай . Болтон также назвал КНР «главной проблемой века» для Соединённых Штатов. Смещение фокуса обвинений с Москвы на Пекин эксперты объясняют стремлением создать «необходимый климат» в преддверии визита советника президента США в Москву, который состоится в конце октября. Политологи также отмечают, что администрация Трампа осознаёт усиление экономической и политической роли Китая в мире и пытается предотвратить рост влияния этой страны.

Россия не предпринимает попыток повлиять на ход выборов в конгресс США, подобных тем, что администрация Вашингтона якобы наблюдала в 2016 году во время президентской кампании. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту.

«Пока что мы не видим российского вмешательства в том виде, в котором оно наблюдалось в 2016 году», — сказал Болтон.

Кроме того, советник Трампа отметил, что надеется продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном благодаря своей поездке в Россию в конце октября.

«Причина этого (визита. — RT) — продолжить диалог, который президент Трамп и президент Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас всё ещё есть проблемы и разногласия», — отметил Болтон.

Армению и Ираном. Ранее сообщалось, что во время зарубежной поездки Болтон посетит также Грузию Азербайджан , чтобы оценить геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с государствами — гарантами сирийского урегулирования — Россией, Турцией

«Обеспокоены вмешательством Китая»

Между тем в ходе беседы с американским журналистом Болтон всё же отметил, что на исход выборов в США вновь пытаются повлиять. По его словам, на этот раз за попытками воздействовать на выборы в Америке стоит Китай.

«Мы очень обеспокоены не только вмешательством Китая в конкретные (ноябрьские. — RT) выборы, но и попыткой повлиять на американские политические дискуссии в более широком смысле», — заявил советник Трампа по нацбезопасности.

В начале октября американский вице-президент Майк Пенс заявил, что КНР осуществляет «беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, на выборы в 2018 году». В свою очередь, в МИД КНР отметили, что обвинения о вмешательстве Пекина в дела США безосновательны. По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, Китай не заинтересован во вмешательстве в ход выборов в США.

Американские политики придерживаются в отношении России тактики «хороший и плохой полицейский», считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

«Он решил действовать таким образом, что перед визитом снизит градус обвинений в адрес России. И понимая, что всё же на российское руководство, мягко говоря, не очень хорошо действуют попытки запугивания или обвинений в чём-то, решил сыграть, скорее, в хорошего полицейского или по крайней мере нейтрального», — считает эксперт.

Причиной, по которой советник по нацбезопасности США решил снизить градус обвинений в адрес России, стало стремление создать «необходимый климат» в преддверии визита в Москву, отметил в беседе с RT политолог Алексей Зудин , член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований.

«Болтон пытается создать необходимый климат для своего визита. Кроме того, его заявление (о том, что администрация США не видит попыток России вмешаться в выборы. — RT) находится в русле стремления перевести стрелки по теме «вмешательства» с России на Китай. Эти попытки предпринимал сам Трамп, так что здесь всё узнаваемо», — считает эксперт.

«Главная проблема века»

В интервью Хью Хьюитту помощник Дональда Трампа по нацбезопасности назвал Китай «главной проблемой века» для Соединённых Штатов. По мнению Болтона, недавний инцидент с эсминцем ВМС США в Южно-Китайском море — пример того, какими опасными могут быть действия КНР.

«Мы не потерпим угроз в отношении несущих службу американцев. Мы полны решимости поддерживать открытыми морские пути сообщения. Это то, что нужно понять китайцам. Их поведение слишком долго было провокационным», — заявил Болтон.

Напомним, что в начале октября на территории Южно-Китайского моря около спорных островов произошло сближение китайского корабля с американским эсминцем Decatur (DDG-73). В США заявили, что китайский корабль Luyang провёл «небезопасный и непрофессиональный» манёвр. В ответ Минобороны Китая сообщил, что китайский Luyang предпринял такие действия для идентификации и опознавания американского корабля.

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыша, Дональд Трамп изначально считал Китай главной проблемой США.

«Понятно, что из России делают проблему демократы и его оппоненты. А вот Китай экономически является очень серьёзным вызовом для США. И Трамп надеялся проблему Китая каким-то образом решить. Курс пытаются поменять, но совершенно не факт, что Трампу позволят этот поворот сделать, притом что Трамп, в общем-то, пытался поворот сделать с момента своего прихода в Белый дом», — отметил Коктыш.

Как подчеркнул эксперт, решить китайскую проблему власти США уже пытались с помощью обвинений в хакерских атаках.

Обвиняя Китай во вмешательстве в выборы в конгресс США, Вашингтон предпринимает попытки уравновесить «тренд на очернение России», объяснил Станислав Бышок.

«Кроме того, конечно же, когда Пенс или Трамп говорят о возможности какого-то китайского вмешательства, на них обрушивается шквал критики со стороны оппонентов в том контексте, что они пытаются увести разговор в сторону «российского вмешательства» в выборы в 2016 году», — отметил Бышок.

Антироссийская риторика

Несмотря на заявление Болтона, риторика властей Соединённых Штатов в отношении России вряд ли изменится, убеждены эксперты. Во многом этого не случится потому, что в Вашингтоне её контролируют оппоненты Дональда Трампа.

«Эту риторику не контролирует Трамп, хотя хотел бы. Но пока это делают его оппоненты, и менять акценты просто так ему не дадут. Когда Трамп получит власть в США, тогда и возможна смена риторики, но пока он ею однозначно не обладает. Трамп может получить власть 6 ноября этого года на промежуточных выборах, если он их выиграет и одержит сокрушительную победу», — считает Кирилл Коктыш.

Многое будет зависеть и от нового постпреда США при ООН , который придёт на смену Никки Хейли , сказал Алексей Зудин.