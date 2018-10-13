Поклонская отреагировала на суровое обвинение Украины

Поклонская отреагировала на предъявленные обвинения

Сами обвинения Поклонская считает «абсурдными». По ее мнению, ГПУ идет на такие шаги, «от бессилия собственного, безумия», и это «такое своего рода запугивание».

«Статья 438 — это преступления против мира, международной безопасности и человечества. Они обвиняют меня фактически в таких преступлениях, которые необходимо предъявить руководству сегодняшнему на Украине… Конечно, интересно, что генеральный прокурор дошел до этого раздела — самого последнего раздела уголовного кодекса Украины, где указаны самые тяжкие составы преступлений», — констатировала депутат, порекомендовав ему еще и изучить этот раздел.

Ранее сообщалось, что на Украине Поклонскую обвинили в «нарушении законов и обычаев войны». Она фигурант уголовного дела о жестоком обращении или изгнание гражданского населения, разграблении национальных ценностей на оккупированной территории.