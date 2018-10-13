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Поклонская отреагировала на суровое обвинение Украины
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Поклонская отреагировала на предъявленные обвинения 

Рамблер 1 час назад
Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская расценивает предъявленные ей Генеральной прокуратурой Украины обвинения как запугивание, сообщает портал Крым. Реалии.
Сами обвинения Поклонская считает «абсурдными». По ее мнению, ГПУ идет на такие шаги, «от бессилия собственного, безумия», и это «такое своего рода запугивание».
«Статья 438 — это преступления против мира, международной безопасности и человечества. Они обвиняют меня фактически в таких преступлениях, которые необходимо предъявить руководству сегодняшнему на Украине… Конечно, интересно, что генеральный прокурор дошел до этого раздела — самого последнего раздела уголовного кодекса Украины, где указаны самые тяжкие составы преступлений», — констатировала депутат, порекомендовав ему еще и изучить этот раздел.
Ранее сообщалось, что на Украине Поклонскую обвинили в «нарушении законов и обычаев войны». Она фигурант уголовного дела о жестоком обращении или изгнание гражданского населения, разграблении национальных ценностей на оккупированной территории.
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