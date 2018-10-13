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Скандально уволенной чиновнице нашли замену
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Скандальной чиновнице из Саратова нашли замену 

Рамблер 1 час назад
Наталье Соколовой, министру труда Саратовской области, заявившую о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, нашли замену. Исполнять ее обязанности будет первый замглавы ведомства Наталья Жуковская, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора региона Нину Попову.
Чиновница разозлила главного человека в России и потеряла все 
По информации источника в правительстве, исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра — председателя комитета по занятости Наталию Кривицкую.
Накануне Соколова была отправлена в отставку. Этому предшествовал скандал, разразившийся после того, как в в Youtube появилось видео ее беседы с местным депутатом. Соколова заявила, что на 3,5 тысячи рублей (это размер потребительской корзины) вполне возможно прожить, питаясь дешевой курицей и «макарошками».
Как особо отметила министр, такая диета имеет массу преимуществ, способствуя стройности и молодости. Однако провести подобный эксперимент над собой женщина отказалась, сославшись на зрелый возраст и статус.
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