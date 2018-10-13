Скандально уволенной чиновнице нашли замену

Скандальной чиновнице из Саратова нашли замену

По информации источника в правительстве, исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра — председателя комитета по занятости Наталию Кривицкую.

Накануне Соколова была отправлена в отставку. Этому предшествовал скандал, разразившийся после того, как в в Youtube появилось видео ее беседы с местным депутатом. Соколова заявила, что на 3,5 тысячи рублей (это размер потребительской корзины) вполне возможно прожить, питаясь дешевой курицей и «макарошками».

Как особо отметила министр, такая диета имеет массу преимуществ, способствуя стройности и молодости. Однако провести подобный эксперимент над собой женщина отказалась, сославшись на зрелый возраст и статус.