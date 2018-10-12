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Россия даст замечания к докладу ОЗХО по Эймсбери
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Россия даст замечания к докладу ОЗХО по Эймсбери 

Российская Газета + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В ближайшее время РФ предоставить в ОЗХО свои замечания к ее докладу по Эймсбери, заявил постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин.
"Документ сейчас дорабатывается, в нем содержится наше критическое восприятие. Там есть вопросы, которые возникают у специалистов узкого профиля, — передает ТАСС слова постпреда. — И мы будет просить техсекретариат прояснить неясные моменты".
Напомним, что 4 сентября ОЗХО распространило доклад, в котором оказывалось, что использовавшееся в Эймсбери химическое вещество аналогично тому, что применялось в Солсбери.
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