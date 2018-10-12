Россия даст замечания к докладу ОЗХО по Эймсбери

Александр Шульгин. В ближайшее время РФ предоставить в ОЗХО свои замечания к ее докладу по Эймсбери, заявил постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах

"Документ сейчас дорабатывается, в нем содержится наше критическое восприятие. Там есть вопросы, которые возникают у специалистов узкого профиля, — передает ТАСС слова постпреда. — И мы будет просить техсекретариат прояснить неясные моменты".

Напомним, что 4 сентября ОЗХО распространило доклад, в котором оказывалось, что использовавшееся в Эймсбери химическое вещество аналогично тому, что применялось в Солсбери.