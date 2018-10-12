Ответим симметрично: РФ и Британия спорят о визах

Косачев пообещал симметричный ответ Британии в ситуации с визами

Великобритании Ранее посол РФ Александр Яковенко сообщил, что ряд мест в посольстве остаются вакантными, поскольку Лондон отказывается выдавать визы дипломатам.

"Если не получится сговориться (с Великобританией), а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе", — сказал Косачев.

После инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.

Отравление Скрипалей спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить во всем Россию.