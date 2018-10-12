Ответим симметрично: РФ и Британия спорят о визах

Если не удастся дипломатическим путем решить вопрос с отказом Лондона выдавать визы российским дипломатам, Москва примет симметричные адекватные меры, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее посол РФ в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что ряд мест в посольстве остаются вакантными, поскольку Лондон отказывается выдавать визы дипломатам.
"Если не получится сговориться (с Великобританией), а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе", — сказал Косачев.
После инцидента в Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
Отравление Скрипалей спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить во всем Россию.
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.