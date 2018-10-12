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Лавров ответил на «истерику западных коллег»
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Лавров ответил на «истерику западных коллег» 

Вести.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "истерикой" обвинения Запада в адрес России во вмешательстве в выборах, кибератаках, использовании химоружия, а также допинга в спорте и подчеркнул, что Москва готова вести диалог только в правовом поле.
Как передает "Интерфакс", об этом глава отечественного внешнеполитического ведомства рассказал, отвечая на вопросы французских СМИ: телеканала RT France, журнала Paris Match и газеты Le Figaro.
"Если наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги", — отметил Лавров.
Он подчеркнул, что когда приступ "политического бешенства" пройдет у иностранных политиков и они выговорятся по полной программе, Москва будет ждать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандистского разговора.
Глава МИД России отметил, что все доказательства предоставляются посредством средств массовой информации, но при всем уважении к профессии журналиста, без задействования правовых норм в РФ не могут всерьез рассматривать подобные обвинения в свой адрес.
Он сообщил, что в таком случае ответ будет аналогичным: "если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно".
Говоря о Сирии, Лавров подчеркнул, что соглашение по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе носит временный характер, а завершит военный конфликт лишь восстановление власти народа на всей территории страны — после того, как ее покинут те "кто туда не приглашен".
Он обвинил США в том, что они посредством своих сирийских союзников стараются использовать земли к востоку от Евфрата, чтобы создать там квазигосударство, где создаются структуры, альтернативные легитимным органам Сирии.
По его мнению, Вашингтон хочет "поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться" и предостерег, что до добра такие геополитические игры не доведут.
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