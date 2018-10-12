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Лавров: США пытаются создать в Сирии квазигосударство
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Лавров заявил о попытках США создать в Сирии квазигосударство 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: Reuters
Соединённые Штаты пытаются с помощью своих союзников создать на сирийской территории квазигосударство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match.
«На территории Сирии есть огромные земли к востоку от Евфрата, где происходят абсолютно неприемлемые вещи. Эти земли Соединённые Штаты стараются использовать через своих сирийских союзников — прежде всего, через курдов — для того, чтобы создать там квазигосударство», — сказал он.
По его словам, США «пытаются делать всё, чтобы там создавать условия для нормальной жизни своих подопечных, создают там органы власти, альтернативные легитимным органам власти Сирийской Арабской Республики, и активно содействуют возвращению туда беженцев и их расселению там».
Лавров подчеркнул, что при этом на территориях, подконтрольных законному сирийскому правительству, Запад не хочет создавать условия для возвращения беженцев.
«Ответ может быть только один: потому что там хотят создать территорию, которая будет прообразом некоего нового государства — может, это будет опять опаснейшая игра с Курдистаном, с идеей большого Курдистана», — сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что США не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям руководства страны.
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