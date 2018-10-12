«Прыжок дружбы»: Хабиба и Тимати помирил Кадыров

На своей странице в Instagram Кадыров написал, что «взял на себя миссию по достижению богоугодной цели» и помирил своих «Братьев» Хабиба и Тимати.

«И Хабиба Нурмагомедова, и Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто», — написал Кадыров.

Он рассказал, что Тимати принял аргументы о том, что репертуар любого даже самого известного артиста должен соответствовать специфике того региона, где он собирается выступить. Кроме того, Кадыров заявил, что Тимати болел за Нурмагомедова «вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией».

Кадыров заверил, что Хабиб не собирался обидеть Тимати, когда писал о рэп-исполнителях в Instagram.

«В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — «Шалинский свадебный прыжок»)))», — заключил глава Чечни.