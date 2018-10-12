«Заведите дело»: Лавров устал от «политического бешенства»

Россия не будет обсуждать через СМИ бездоказательные обвинения в киберугрозах Западу со стороны Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат призвал западные страны перевести эти дискуссии в правовое поле. Ранее газета The Sunday Times писала, что британские спецслужбы могут совершить кибератаку на Россию, в частности — оставить Москву без электричества, в случае нападения российских войск на одну из стран.
Россия попеняла Западу на то, что все обвинения в отношении Москвы в причастности или непосредственном проведении хакерских атак транслируют СМИ, при этом реальных дел государственными органами не заводится и доказательств никаких не предоставляется.
Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей в ходе беседы с представителями французских СМИ в Москве в пятницу, 12 октября.
«Мне сложно рассуждать серьезно на эту тему, потому что все доказательства нам предоставляют через СМИ. При всем уважении к ним, к профессии журналиста, мы как серьезные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями России во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев. Но наш ответ очень простой — если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно», — указал дипломат.
Он также пригласил всех обвиняющих перевести диалог из сферы публикаций в официальное поле.
«Если наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги. Если все это просто наносное и приступ «политического бешенства» пройдет естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то тогда мы всегда будем ждать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандисткого разговора», — резюмировал глава МИД РФ.
За три дня до этого Лавров пояснял, что обвинения России в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) является отвлекающим маневром общественности от действительно важных проблем, которые будут затронуты на заседании Совета Европы 18 октября.
Это стало реакцией на выступление министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, которая заявила, что попытка атаки, с помощью которой российские спецслужбы якобы пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО, была осуществлена 13 апреля.
При этом в ведомстве назвали имена четырех россиян, подозреваемых в кибератаке. Это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин — все они, по утверждению Амстердама являются сотрудниками ГРУ. Четверо россиян, у которых были дипломатические паспорта, были высланы из Нидерландов.
Неделей ранее газета The Sunday Times со ссылкой на свой источник писала, что британские спецслужбы могут совершить кибератаку на Россию, в частности — оставить Москву без электричества, это произойдет в случае нападения российских войск на одну из стран Запада.
Такие планы объясняются недостатком в Британии оборонных ресурсов для противостояния «агрессии России». Поэтому британские политики «поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая возможность отключить свет в Кремле», передает ФАН.
Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что российская военная разведка — Главное управление (ранее — ГРУ) — стоит за несколькими кибератаками в мире.
Как отмечали британские СМИ, Лондон впервые прямо выдвинул обвинение в отношении ГРУ в недружественных действиях в киберпространстве. По словам Ханта, российская сторона предпринимает такие шаги «с чувством безнаказанности, без последствий», передает НСН.
В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что намерен внести на повестку заседания Евросовета 18 октября вопрос о кибербезопасности.
Он также сообщил, что ЕС «решительно осуждает» атаку, которую якобы предприняли российские спецслужбы, и выразил солидарность «с теми, кто ей подвергся». При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не следует ссориться с Россией из-за скандала вокруг кибератаки на ОЗХО.
В августе министерство финансов США ввело новые санкции, которые получили приставку «кибер» — якобы они связаны с незаконной деятельностью России в киберпространстве. В «черный» список американского минфина попали два гражданина России, а также три российские компании.
Под ограничениями оказались Антон Александрович Нагибин, 1985 года рождения и Марина Игоревна Царева, 1973 года рождения. Они связаны с питерской компанией «Дайвтехносервис», специализирующейся на производстве и обслуживании всех видов водолазного оборудования. ООО «Дайвтехносервис» оказалось в санкционном списке США в начале июня 2018 года.
Под новые киберсанкции попали еще три компании — компания из Петербурга Vela-Marine LTD, Gudzon Shipping Ltd из Владивостока и Primorye Maritime Logistics из того же города. В июле глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что в ведомстве была создана специальная рабочая группа по противодействию России в киберпространстве.
Об этом генерал рассказал на форуме по безопасности, который прошел в Аспене, штат Колорадо. Он отметил, что Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым США «необходимо противостоять».
«Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016–2017 годов», — пояснил военный.
В ответ на это заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин заявил, что «кибер-мяч» находится на стороне США. По словам дипломата, разговоры о таком противодействии ведутся давно, и главным образом вызваны борьбой американских внутриполитических сил, направленных против президента США Дональда Трампа.
«Вместо языка голословных обвинений в адрес России мы отдаем предпочтение официальному взаимодействию с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Мы открыты для соответствующего серьезного, глубокого диалога. «Кибер-мяч» находится «на поле США», и теперь от американцев зависит, как конкретно — на уровне экспертов или на политическом уровне — они прореагируют», — подчеркнул Кожин.