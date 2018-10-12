«Заведите дело»: Лавров устал от «политического бешенства»

Лавров ответил на обвинения в кибератаках в адрес России

Россия попеняла Западу на то, что все обвинения в отношении Москвы в причастности или непосредственном проведении хакерских атак транслируют СМИ, при этом реальных дел государственными органами не заводится и доказательств никаких не предоставляется.

Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей в ходе беседы с представителями французских СМИ в Москве в пятницу, 12 октября.

«Мне сложно рассуждать серьезно на эту тему, потому что все доказательства нам предоставляют через СМИ. При всем уважении к ним, к профессии журналиста, мы как серьезные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями России во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев. Но наш ответ очень простой — если с нами разговаривают через СМИ, то мы будем отвечать через них же, но конкретно и корректно», — указал дипломат.

Он также пригласил всех обвиняющих перевести диалог из сферы публикаций в официальное поле.

«Если наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги. Если все это просто наносное и приступ «политического бешенства» пройдет естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то тогда мы всегда будем ждать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандисткого разговора», — резюмировал глава МИД РФ.

Это стало реакцией на выступление министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, которая заявила, что попытка атаки, с помощью которой российские спецслужбы якобы пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО, была осуществлена 13 апреля.

Неделей ранее газета The Sunday Times со ссылкой на свой источник писала, что британские спецслужбы могут совершить кибератаку на Россию, в частности — оставить Москву без электричества, это произойдет в случае нападения российских войск на одну из стран Запада.

Такие планы объясняются недостатком в Британии оборонных ресурсов для противостояния «агрессии России». Поэтому британские политики «поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая возможность отключить свет в Кремле», передает ФАН.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что российская военная разведка — Главное управление (ранее — ГРУ) — стоит за несколькими кибератаками в мире.

Как отмечали британские СМИ, Лондон впервые прямо выдвинул обвинение в отношении ГРУ в недружественных действиях в киберпространстве. По словам Ханта, российская сторона предпринимает такие шаги «с чувством безнаказанности, без последствий», передает НСН.

Он также сообщил, что ЕС «решительно осуждает» атаку, которую якобы предприняли российские спецслужбы, и выразил солидарность «с теми, кто ей подвергся». При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС не следует ссориться с Россией из-за скандала вокруг кибератаки на ОЗХО.

В августе министерство финансов США ввело новые санкции, которые получили приставку «кибер» — якобы они связаны с незаконной деятельностью России в киберпространстве. В «черный» список американского минфина попали два гражданина России, а также три российские компании.

Под ограничениями оказались Антон Александрович Нагибин, 1985 года рождения и Марина Игоревна Царева, 1973 года рождения. Они связаны с питерской компанией «Дайвтехносервис», специализирующейся на производстве и обслуживании всех видов водолазного оборудования. ООО «Дайвтехносервис» оказалось в санкционном списке США в начале июня 2018 года.

Под новые киберсанкции попали еще три компании — компания из Петербурга Vela-Marine LTD, Gudzon Shipping Ltd из Владивостока и Primorye Maritime Logistics из того же города. В июле глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что в ведомстве была создана специальная рабочая группа по противодействию России в киберпространстве.

Об этом генерал рассказал на форуме по безопасности, который прошел в Аспене, штат Колорадо. Он отметил, что Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым США «необходимо противостоять».

«Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016–2017 годов», — пояснил военный.

В ответ на это заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин заявил, что «кибер-мяч» находится на стороне США. По словам дипломата, разговоры о таком противодействии ведутся давно, и главным образом вызваны борьбой американских внутриполитических сил, направленных против президента США Дональда Трампа