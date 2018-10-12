Во время выступления Путина случилось ЧП

Во время выступления Путина выключили звук

Двусторонняя встреча Путина и Лукашенко на форуме регионов России и Белоруссии стала уже третьей за последний месяц. После часовых переговоров лидеры двух стран вышли к участникам пленарного заседания.

Первым начал свое выступление Владимир Путин, однако, как только он начал, на экранах, транслирующих заседание в пресс-центр, пропал звук.

Журналисты отметили, что, судя по изображению, президент России был настроен оптимистично. Когда аудиоряд восстановился, предположения прессы подтвердились: российский лидер говорил о высоком товарообороте двух стран и планах вывести его на еще более высокий уровень.