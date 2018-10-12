Депутат вызвался прожить на 3,5 тыс. в месяц

Депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко намерен в качестве эксперимента прожить месяц на 3,5 тысячи рублей, чтобы доказать, что это невозможно.

Бондаренко собирается фиксировать эксперимент на видео и делиться записями в интернете.

«Я готов распространять эти видео публично, чтобы доказать обществу, даже с ущербом для моего здоровья, что это невозможно, что проживание по такой потребительской корзине, по такому уровню — это самая ужасная форма нищеты, которая может быть», — сказал он агентству РИА «Новости».

Бондаренко считает, что диета из хлеба и макарон, которые он сможет себе позволить на эту сумму, «приведет к пополнению и ухудшению самочувствия».

Меню, укладывающееся в обозначенные 3,5 тысячи рублей, он рассчитывает получить от регионального министерства труда.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Бондаренко вступил в спор с министром труда Саратовской области Натальей Соколовой на тему прожиточного минимума. Чиновница выразила уверенность, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей».

На предложение попробовать прожить на эту сумму Соколова ответила, что ей это «не по статусу».