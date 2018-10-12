Статус уже не мешает: как выгоняли министра-диетолога

Как уволили саратовского министра, отказавшуюся жить на прожиточный минимум

Саратовской области уволили министра труда, занятости и миграции региона Наталью Соколову : поводом стали ее скандальные заявления о прожиточном минимуме для неработающих пенсионеров. Она заявила, что 3,5 тыс. руб. «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Но когда местный депутат Николай Бондаренко предложил ей прожить месяц на эту сумму, она заявила, что «статус министра этого не позволит».

Наталью Соколову уволили с должности министра труда, занятости и миграции Саратовской области после скандальных высказываний о прожиточном минимуме, сообщила 12 октября пресс-секретарь главы региона Нина Попова

«Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — заявил губернатор области Валерий Радаев, отметив, что будет принимать самые жесткие меры в отношении тех, кто забывает о своей ответственности.

Скандал с вокруг Натальи Соколовой разгорелся после того, как в сеть попало видео, на котором она утверждает, что 3,5 тысяч рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей».

Видеозапись разместило местное издание «Общественное мнение».

Высказывание, которое в итоге привело к потере места работы, Наталья Соколова допустила после заседания комитета по социальной политике областной думы, на котором обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров.

Слова теперь уже экс-министра стали поводом для спора между участниками встречи. Местный депутат Николай Бондаренко, реагируя на слова Соколовой, предложил ради эксперимента прожить месяц на эту сумму. Он вызвался проверить это «на своей шкуре» и пригласил чиновницу сделать то же самое. Она от такой возможности категорически отказалась: «Статус министра этого не позволит», — сказала она.

Впрочем, Наталья Соколова поддержала своего коллегу и даже пообещала подготовить для депутата «сбалансированное, но диетическое» меню, «исходя из магазинов со скидками», которые она, по ее словам, обычно посещает. Она заверила, что если ходить покупать еду по акции, то прожить вполне реально, поскольку какие-то продукты каждый месяц «дорожают или дешевеют», а также можно использовать сезонные овощи.

Депутат, в свою очередь, напомнил, что «у нас зима полгода» и «наедаться впрок», например, овощами, у людей нет возможности. Ответ на это у экс-министра нашелся очень быстро: «Это не проблема, макарошки стоят всегда одинаково».

Продолжая свою речь о питании на прожиточный минимум, Соколова отметила, что она не ест мясо уже 20 лет, а «курица очень дешевая» и из нее можно приготовить много блюд.

Кстати, во время разговора с депутатом Соколова выразила надежду, что снимавший беседу на телефон Бондаренко не выложит ее в интернет, который, по ее словам, она ненавидит. К тому же, отметила она, «диалог был не совсем рабочий, он был неформальный».

Спустя некоторое время после этого диалога Бондаренко заявил агентству «Свободные новости» , что тратя на продукты такую сумму, прожить месяц просто невозможно. «А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса», — уточнил он.

Высказывания Соколовой возмутили не только депутата. Сопредседатель Саратовского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), член Совета Федерации Людмила Бокова нашла заявления экс-министра неэтичными.

«Это проявление неуважения к депутатам, отстаивающим интересы граждан, прежде всего незащищенных граждан, которые ждут от власти шагов по улучшению своего материального состояния. Да, в области непростая ситуация с бюджетом, но доводить ситуацию до абсурда, пытаясь сэкономить средства на тех, кто уязвим и за кого теперь государство в лице министра Натальи Соколовой несет полную ответственность, это, как минимум, непрофессионально», — приводит ее слова пресс-служба штаба.

Как сообщили в ОНФ, в ходе заседания, после которого и состоялась скандальная беседа, обсуждался размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его на 288 рублей, а не на 500, как предлагали депутаты.

Питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц можно, но вряд ли вкусно, считает председатель Союза потребителей России Петр Щелищ

«По рекомендациям Минздрава (есть некие коридоры по каждой из группы продуктов) нормальный рацион как раз обходится в 3500-3600. Я занимался последний раз подобными подсчетами около года назад, но цены не сильно выросли с тех пор. И, как правило, россияне потребляют меньше, чем прописано в нормах. Так что уложиться в эту сумму можно», — сказал эксперт НСН.

На данный момент прожиточный минимум в Саратовской области оценивается в 7 241 руб.

В корзину потребителя, которую учитывают при расчете этой суммы на трудоспособного человека, входит 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц.

«На питание у граждан уходит от 50 до 70% всех доходов. Но есть же траты на одежду, нужно оплачивать услуги связи, ЖКХ. Образование детей, лечение…. Все это тоже требует и требует средств. Так что не умереть, питаясь на три с половиной тысячи можно, здоровью не повредите, и но наслаждение от этого рациона вы вряд ли получите», — уверен Шелищ.

Такую позицию подтверждают и данные Саратовстата, согласно которым по итогам сентября минимальный набор продуктов обошелся жителю региона в 3162 рубля.