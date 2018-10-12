Путин пошутил о помощи Белоруссии

«Себе в ущерб делаем. Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — сказал с улыбкой Путин, передает РИА «Новости».

Президент рассказал о преимуществах строительства АЭС.

«Но это, безусловно, улучшит ситуацию с электроснабжением, с экономикой республики, создаст и дополнительные экспортные возможности», — отметил он.

Путин добавил, что строительство первого энергоблока БелАЭС по плану завершится в 2019 году, второго — годом позднее.

Также российский лидер заявил на форуме, что перед Россией и Белоруссией стоят во многом схожие проблемы и вызовы.

«Обеспечение долгосрочного, устойчивого роста, повышение конкурентоспособности на внешних рынках. Среди приоритетных отраслей, где мы рассчитываем на максимальный экономический эффект, хотел бы упомянуть импортозамещение, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, строительство, фармацевтику, госзакупки», — пояснил Путин.

По его словам, у России и Белоруссии возникает много споров по формированию единого рынка в рамках Евразийского экономического союза

«Конечно, у нас много споров по этим вопросам, много интересов, которые пересекаются, иногда не совпадают, но мы твердо намерены идти по этому пути, двигаемся, несмотря на все споры, двигаемся вперед к общей цели», — подчеркнул он.

Путин добавил, что Россия и Белоруссия «сообща работают над продвижением интеграционных процессов на евразийском пространстве». «По линии евразийского экономического союза формируется единый рынок товаров и услуг, капиталов и рабочей силы», — отметил президент.

Глава государства также заявил, что на полях Форума регионов России и Белоруссии подписано немало соглашений и коммерческих контрактов.

«По итогам нынешнего форума подписаны несколько десятков новых соглашений и коммерческих контрактов, в частности, планируют расширить свое присутствие на белорусском рынке Воронежская область, Республика Марий-Эл, Ханты-Мансийский автономный округ», — сообщил президент.