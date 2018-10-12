Песков прокомментировал заявление Порошенко о применении оружия в Донбассе

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области приказал силовикам открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина".

"Имеется договоренность относительно разведения, отведения тяжелых (вооружений), поэтому, безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые, на самом деле, и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной; мы знаем о продолжающихся обстрелах, которые идут. Естественно, подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, является ли такое разрешение президента Украины использовать на Донбассе любое оружие нарушением минских соглашений.

На просьбу уточнить, последует ли какой-то ответ с российской стороны, он напомнил, что РФ не является стороной конфликта.