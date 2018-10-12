Ещё
Песков прокомментировал заявление Порошенко о применении оружия в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал заявление Порошенко о применении оружия в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Заявление президента Украины Петра Порошенко о применении оружия в Донбассе идет вразрез с минскими договоренностями, Россия сожалеет о нагнетании Киевом напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Петр Порошенко во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области приказал силовикам открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина".
"Имеется договоренность относительно разведения, отведения тяжелых (вооружений), поэтому, безусловно, это идет вразрез с имеющимися договоренностями, которые, на самом деле, и так далеко не скрупулезно выполняются украинской стороной; мы знаем о продолжающихся обстрелах, которые идут. Естественно, подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, является ли такое разрешение президента Украины использовать на Донбассе любое оружие нарушением минских соглашений.
На просьбу уточнить, последует ли какой-то ответ с российской стороны, он напомнил, что РФ не является стороной конфликта.
"Российская сторона не является стороной этого конфликта, там есть республики Донбасса и есть остальная Украина. Какой может быть ответ российской стороны? Российская сторона как гарант минских договоренностей может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, которые ведут к дальнейшему нагнетанию
Последние новости
Россия отомстила прибалтам: их главный товар уже ничего не стоит За секунды выдергивает кабину с экипажем: как спасают космонавтов Последняя надежда: россиян умоляют спасти доллар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления466
Красавицу-модель хладнокровно застрелили за рулем6
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью126
Закарпатье может стать для Украины новым Донбассом139
За показанные на МКАД «прелести» составили протокол30
Видео
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
00:49
Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления
Политика
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
00:56
Хлебникова дала первое интервью после смерти мужа
Шоу-бизнес
00:42
Корректируемые снаряды попали на видео в Сирии
Армия
00:58
Контролируемый подрыв 17-этажного элеватора
Происшествия
00:34
Мажор раскидал десятки тысяч в центре Питера
Общество
02:08
Хирург годами убивал и калечил пациентов
Происшествия Статьи
00:50
Массовая драка в Петербурге закончилась смертью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение