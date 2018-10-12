Песков оценил заявление Порошенко об оружии в Донбассе

В Минских соглашениях, которые украинская сторона и так "далеко не скрупулезно" выполняет, говорится о разведении тяжелых вооружений, напомнил Песков. Он указал на то, что высказывание Порошенко не отвечает этому пункту договоренностей.

"Подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности в зоне соприкосновения", — подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на просьбу журналистов уточнить, последует ли реакция Москвы , Песков напомнил, что Россия не является стороной конфликта.

Он добавил, что российская сторона как гарант Минских соглашений выражает глубокое сожаление шагами Киева, ведущими к нагнетанию напряженности.

Стрелять из всего оружия

Накануне президент Украины Петр Порошенко приказал ВСУ применять любое имеющееся в их распоряжении оружие в качестве ответного огня. С таким заявлением он выступил во время поездки в Хмельницкую область, где встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии и госпогранслужбы.

"Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению", — приводит "Укринформ" слова Порошенко.

Украинский лидер отметил, что армия должна воевать с помощью качества и профессионализма, а не за счет многочисленных потерь. Он также призвал не поддаваться на провокации.

"Однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", — сказал он.

Порошенко заявил, что нельзя "сдавать ни один кусочек украинской земли".

При этом ранее наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе 12 единиц ЗРК "Бук", все они принадлежат ВСУ. Кроме того, мониторинговая миссия зафиксировала переброску железной дорогой через станцию в населенном пункте Рубежное десяти РСЗО "Ураган" калибром 220 мм.

По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, ставка на агрессивный национализм, пропагандистская риторика и пробуксовка мирных переговоров в Минске связаны с тем, что украинская сторона по-прежнему нацелена на силовое решение конфликта.

Преступный приказ

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов назвал приказ президента Украины об открытии огня преступным.

"Порошенко в открытую демонстрирует всему Западу свое пренебрежение к мирному процессу", — сказал Безсонов. По его словам, Киев игнорирует взятые на себя обязательства по результатам переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе.

Безсонов считает, что украинское командование "не упустит возможность продемонстрировать свою высокую боеспособность", и выполнит приказ Порошенко. Только все виды оружия ВСУ применят по жителям Донбасса, заключил он.

"Хаотичные телодвижения"

Руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik выразил мнение, что президенту Украины очень нужна поддержка Запада.

"Чем ближе президентские выборы, тем больше Порошенко совершает "телодвижений", и с каждым месяцем они становятся все более хаотичными", — подчеркнул политолог. Он добавил, что президенту Украины необходима эскалация напряженности на Донбассе.

По его мнению, это нужно Киеву, чтобы отвлечь население и создать представление, что усиливается так называемая "российская агрессия".

"И тогда Порошенко будет получать поддержку от своих американских хозяев, поскольку он поддерживает антироссийскую линию", — заметил эксперт. Он отметил, что Порошенко мог бы действовать, а не говорить.

"Но он больше говорит. По всей вероятности, у него не хватает ресурса и реального авторитета среди населения и вооруженных сил, чтобы можно было сделать что-то реальное", — сказал Бень.

По его словам, приказ президента Украины о стрельбе из всех видов оружия рассчитан, прежде всего, на разогрев ситуации в Донбассе. Если это приведет столкновениями по периметру противостояния ополченцев с украинской армией, то это тоже будет на руку Порошенко, потому что он как никогда нуждается в поддержке со стороны стран Запада, заключил политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали силовую операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тысяч человек. Для урегулирования ситуации в Донбассе приняты уже три документа, регламентирующие меры по деэскалации конфликта. Однако даже после соглашений о перемирии перестрелки продолжаются.