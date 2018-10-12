Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова уволена с должности после высказываний о том, что можно купить на прожиточный минимум. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона Валерия Радаева.
"Соколова Н. Ю. уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — цитирует пресс-служба Валерия Радаева.