Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления

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Саратовского министра Наталью Соколову уволили после высказываний о прожиточном минимуме 

ТАСС 36 минут назад
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова уволена с должности после высказываний о том, что можно купить на прожиточный минимум. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона Валерия Радаева.
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"Соколова Н. Ю. уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — цитирует пресс-служба Валерия Радаева.
ТАСС: последние новости
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