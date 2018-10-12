Прожить на 3,5 тысячи: министра уволили после скандального заявления

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Саратовского министра Наталью Соколову уволили после высказываний о прожиточном минимуме

Кадыров устроил на работу бросившего банку в юношу чеченца, он будет благоустраивать город

МИД РФ прорабатывает возможность встречи Лаврова и Болтона во время его визита в Москву