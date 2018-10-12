Министра уволили после скандального заявления

Саратовского министра уволили после речи о «макарошках»

Саратовского министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову уволили после ее заявлений о «сбалансированном» питании на прожиточный минимум. Об этом сообщает ТАСС.

Глава региона пообещал применять самые жесткие меры к тем, кто забывает об ответственности.

Ранее Соколова предложила повысить прожиточный минимум на 288 рублей. В областной думе потребовали повышения хотя бы на 500 рублей.

Министр заявила, что она смогла бы питаться на прожиточный минимум, так как 20 лет не ест мясо. По ее мнению, на эти деньги гражданин может организовать для себя сбалансированное, диетическое питание и стать «моложе, красивее и стройнее».

При этом провести такой эксперимент (жить на 8278 рублей) Соколова отказалась, заявив, что ей это не позволяет «статус министра» и необходимость «сохранять подвижность и работоспособность».