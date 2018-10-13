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Саратовские власти распишут рацион на 3,5 тысячи
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Саратовские власти согласились расписать рацион на 3,5 тысячи рублей в месяц 

Lenta.ru + ещё 3 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области готово предоставить меню и рацион питания на 3,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сказал РБК в пятницу, 12 октября, представитель ведомства.
Он отметил, что пока об этом никто не просил.
«В случае поступления запроса от депутата [Бондаренко] будет предоставлена вся информация в соответствии с полномочиями и функционалом министерства», — пояснил чиновник.
Ранее депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко выразил надежду, что министерство выдаст ему информацию о продуктах, которые можно позволить себе на 3,5 тысячи рублей в месяц.
11 октября в сети появилось видео, в котором глава регионального минтруда Наталья Соколова спорила с Бондаренко на заседании в облдуме. Чиновница уверяла оппонента, что суммы в 3,5 тысячи рублей, в которую обходится минимальный продуктовый набор в Саратовской области, «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Министр заявила, что на эти деньги можно составить «сбалансированное, но диетическое» меню. Она не видела оснований, чтобы серьезно повысить прожиточный минимум.
После этого Соколову уволили. Согласно декларации о доходах и имуществе, в 2017 году она заработала 2,3 миллиона рублей (чуть больше 191 тысячи в месяц).
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